В Сочи фура вылетела на тротуар

Краснодарский край

Распечатать

Утром 23 марта большегруз занесло и он вылетел на тротуар в районе автобусной остановки Лавровая в Адлере

«При ДТП произошедшем в Адлерском районе с участием грузового транспортного средства никто не пострадал. Причины и обстоятельства послужившие совершению дорожно-транспортного происшествия выясняются», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи. 

Авария стала причиной километровой утренней пробки в строну Адлера.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Ставрополье возбудили дело по факту изнасилования школьницы
В центре Краснодара на двух перекрестках ограничили движение машин
В Сочи фура вылетела на тротуар
«Ростелеком» объявляет акцию «Киномания» — тысячи фильмов и сериалов по цене одного
В Крымском районе мужчину осудили за стрельбу с балкона в несовершеннолетнюю
В Сочи спрогнозировали грозу и сход лавин

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале