В Сочи фура вылетела на тротуар
Утром 23 марта большегруз занесло и он вылетел на тротуар в районе автобусной остановки Лавровая в Адлере
«При ДТП произошедшем в Адлерском районе с участием грузового транспортного средства никто не пострадал. Причины и обстоятельства послужившие совершению дорожно-транспортного происшествия выясняются», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Авария стала причиной километровой утренней пробки в строну Адлера.
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