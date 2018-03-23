В Крымском районе мужчину осудили за стрельбу с балкона в несовершеннолетнюю

В Крымском районе вынесли приговор 31-летнему местному жителю, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушке

Следствие и суд установили, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона квартиры выстрелил из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, которая шла в том момент по улице Синева. В результате девушка получила пулевое ранение брюшной полости.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.