В Краснодаре парню дали 4,5 года за изнасилование подруги. Он обещал жениться на ней после колонии

Краснодарский край

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В Краснодаре суд вынес приговор молодому человеку, который изнасиловал свою девушку

«Молодой человек несколько раз делал девушке предложение, однако она не соглашалась. В августе прошлого года он пришел к ней в общежитие в состоянии алкогольного опьянения и в очередной раз предложил выйти замуж. Но девушка снова не согласилась. Тогда парень достал нож и стал ей угрожать. Затем он разрезал ножом белье, которое было на девушке, и изнасиловал ее. После этого она написала заявление о случившемся в полицию», — рассказал порталу Юга.ру руководитель СО по Центральному округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Он добавил, что на стадии возбуждения уголовного дела во время допроса в кабинете следователя молодой человек заявил девушке, что все равно на ней женится даже если его посадят. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Изнасилование Следственный комитет Суд
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