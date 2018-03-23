В Краснодаре парню дали 4,5 года за изнасилование подруги. Он обещал жениться на ней после колонии

В Краснодаре суд вынес приговор молодому человеку, который изнасиловал свою девушку

«Молодой человек несколько раз делал девушке предложение, однако она не соглашалась. В августе прошлого года он пришел к ней в общежитие в состоянии алкогольного опьянения и в очередной раз предложил выйти замуж. Но девушка снова не согласилась. Тогда парень достал нож и стал ей угрожать. Затем он разрезал ножом белье, которое было на девушке, и изнасиловал ее. После этого она написала заявление о случившемся в полицию», — рассказал порталу Юга.ру руководитель СО по Центральному округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Он добавил, что на стадии возбуждения уголовного дела во время допроса в кабинете следователя молодой человек заявил девушке, что все равно на ней женится даже если его посадят. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.