В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи 39 храмов планируют оснастить камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
В преддверии Пасхи православные храмы должны на сутки заключить договоры с лицензионными охранными предприятиями. За каждым храмом должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Ожидается, что в ночь с 7 на 8 апреля храмы курорта посетят около 60 тыс. верующих.
В течение следующей недели на городских кладбищах будут обрезать деревья и сухие растения, вывозить мусор. А 31 марта собираются провести общегородской субботник. В этот день у кладбищ установят дополнительные контейнеры. Также задействуют технику для вывоза мусора.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.