В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения

В Сочи 39 храмов планируют оснастить камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации

В преддверии Пасхи православные храмы должны на сутки заключить договоры с лицензионными охранными предприятиями. За каждым храмом должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Ожидается, что в ночь с 7 на 8 апреля храмы курорта посетят около 60 тыс. верующих.

В течение следующей недели на городских кладбищах будут обрезать деревья и сухие растения, вывозить мусор. А 31 марта собираются провести общегородской субботник. В этот день у кладбищ установят дополнительные контейнеры. Также задействуют технику для вывоза мусора.