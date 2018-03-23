В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей

Ингушетия

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В ингушском Малгобеке местный житель погасил задолженность малообеспеченных семей за купленные в магазине продукты

«Накануне один из посетителей попросил владельца продуктового магазина показать список граждан, которые из-за тяжелого финансового положения не могут погасить долги. Общая задолженность малоимущих покупателей составила 80 тыс. рублей. Благотворитель выплатил эту сумму», — рассказал агентству «Интерфакс» представитель благотворительного фонда региона.

Уточняется, что мужчина попросил владельца не называть покупателям своего имени. 

Ранее сообщалось, что анонимный благотворитель пожертвовал 50 тонн продуктов многодетным семьям в Ингушетии. Помощь получили 600 семей, которые остались без кормильцев и состоят на учете в благотворительных фондах.

Благотворительность Продукты питания
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