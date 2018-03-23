В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП

В Хостинском районе Сочи 22 марта произошла авария с участием четырех автомобилей

ДТП случилось в 23:00. По предварительным данным, 26 летний-водитель Lada Priora превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный Mercedes. От удара иномарку откинуло вперед на другой Mercedes, а тот — в следующий впереди стоящий Mercedes, сообщили Юга.ру в ОГИБДД УМВД по Сочи.

Пострадал водитель отечественного автомобиля.