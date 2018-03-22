В Краснодаре оценщика обвинили в обещании передать взятку должностным лицам, чтобы не сносить самострой

Следственные органы Краснодара предъявили обвинение сотруднику экспертно-оценочной организации, пообещавшему клиентам из Крымска посредничество в передаче взятки чиновникам

По данным следствия, в суд поступило заявление администрации о сносе самовольного возведенного объекта в Крымске. Суд постановил провести строительно-техническую экспертизу, которую поручили экспертно-оценочной организации.

«В августе 2017 года старший эксперт организации сообщил клиентам, что может передать деньги должностным лицам за принятие решения об отказе в удовлетворении исковых требований администрации о сносе указанного объекта и за вынесение экспертно-оценочной организацией заключения по результатам проведенной экспертизы. За это необходимо было передать обвиняемому 130 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Супруги согласились, но сообщили об этом в следственные органы. 14 ноября после передачи денег эксперт был задержан оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание и предложение посредничества во взяточничестве). Следствие уже предъявило обвинение, сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.