На Ставрополье танк врезался в легковой автомобиль, обгоняя пробку

Ставропольский край

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На дороге в селе Надежда Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военной техники

Инцидент произошел днем 22 марта. По словам очевидцев, танк на большой скорости пытался объехать пробку и зацепил иномарку. Автомобиль получил повреждения, в аварии никто не пострадал.

Видео с места ДТП попало в соцсети.

Официальных комментариев по поводу ДТП не поступало.

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