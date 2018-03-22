На Ставрополье танк врезался в легковой автомобиль, обгоняя пробку

На дороге в селе Надежда Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военной техники

Инцидент произошел днем 22 марта. По словам очевидцев, танк на большой скорости пытался объехать пробку и зацепил иномарку. Автомобиль получил повреждения, в аварии никто не пострадал. Видео с места ДТП попало в соцсети.