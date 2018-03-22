На Ставрополье танк врезался в легковой автомобиль, обгоняя пробку
На дороге в селе Надежда Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военной техники
Инцидент произошел днем 22 марта. По словам очевидцев, танк на большой скорости пытался объехать пробку и зацепил иномарку. Автомобиль получил повреждения, в аварии никто не пострадал.
Видео с места ДТП попало в соцсети.
Официальных комментариев по поводу ДТП не поступало.
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