Суд обязал мэрию Махачкалы выплатить миллион рублей за смерть ребенка от укусов собак

Верховный суд Дагестана обязал администрацию Махачкалы выплатить по 500 тыся. рублей отцу и матери девятилетней девочки, погибшей после нападения бродячих собак в феврале 2017 года

Как сообщали Юга.ру, 19 февраля 2017 года в Махачкале обнаружили тело школьницы со следами укусов собак. По факту гибели ребенка завели уголовное дело. Начальника городского управления ЖКХ отстранили на время расследования, а его заместителя уволили.

В июне родители девочки обратились в Советский суд Махачкалы с раздельными исками о компенсации морального вреда, который они оценили в 50 млн рублей — по 25 на каждого. Ответчиками выступали мэрия, городское управление ЖКХ, правительство и минфин Дагестана, а также комитет по ветеринарии РД.

В октябре 2017 года суд вынес приговор о взыскании с минфина РД компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей каждому из родителей. Однако истцы обжаловали это решение, настаивая на требовании увеличения денежной компенсации до 50 млн рублей и привлечении администрации Махачкалы к выплате.

21 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу.

Итого, 4 млн рублей должны республика и город выплатить родителям за халатность, пишет «Новое дело».