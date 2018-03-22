Дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане передали в центральный аппарат СКР

Чечня

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане в центральный аппарат ведомства

Во время рабочей поездки в Дагестан председатель СКР заслушал ход расследования уголовного дела по факту убийства директора издательства ОАО «Свобода Слова» и учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. По результатам доклада Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела следователю главного управления по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года в момент, когда выходил из редакции. Преступники выстрелили в него 14 раз. По факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Основной версией преступления следователи считали профессиональную деятельность погибшего. 

Александр Бастрыкин Следственный комитет Убийство

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