Дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане передали в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане в центральный аппарат ведомства

Во время рабочей поездки в Дагестан председатель СКР заслушал ход расследования уголовного дела по факту убийства директора издательства ОАО «Свобода Слова» и учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. По результатам доклада Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела следователю главного управления по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года в момент, когда выходил из редакции. Преступники выстрелили в него 14 раз. По факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Основной версией преступления следователи считали профессиональную деятельность погибшего.