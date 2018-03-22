«Яндекс» проведет в Краснодаре контрольную по математике

«Яндекс» 24 марта проведет в Краснодаре контрольную по математике «Что и требовалось доказать»

Она будет включать в себя десять задач, для решения которых достаточно знать школьную программу. Любой желающий может принять участие в контрольной онлайн или за партой в Кубанском государственном технологическом университете. Чтобы написать работу в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться. В вузе контрольная продлится с 12:00 до 13:00, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

В это же время задания появятся на сайте проекта. Начать решать контрольную можно будет в любой момент, но на ее выполнение дается только час. К ней можно заранее подготовиться, потренировавшись на тестовой версии и задачах прошлых лет.

Впервые контрольная «Что и требовалось доказать» состоялась в 2015 году. Тогда ее написали 12,6 тыс. человек. В прошлом году — 21,3 тыс. жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Пятерки получили 22% участников, четверки — 19%, а тройки — 25%.