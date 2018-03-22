В Щербиновском районе водитель «Нивы» сбил инспектора ДПС

Краснодарский край

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В Щербиновском районе произошло ДТП, где пострадал сотрудник полиции

Авария произошла, когда сотрудники ДПС остановили «Ниву» для проверки документов. После того, как полицейский попросил у водителя документы на машину, тот начал движение и врезался в сотрудника МВД. После этого водитель и пассажир «Нивы» пытались скрыться, но их задержали, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейского госпитализировали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Щербиновский район
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