В Ставрополе трех мужчин арестовали за избиение девочек в парке, одну из них ранили ножом

Трое жителей Ставрополя подозреваются в нападении на двух девочек в парке, одна из них госпитализирована с ножевым ранением

Инцидент произошел вечером 17 марта в парке Победы. По данным прокуратуры, трое вооруженных ножами мужчин напали и избили двух девочек-подростков. После этого один из подозреваемых ударил одну из них ножом в живот. Как сообщает NewsTracker, девочкам удалось спастись благодаря перцовому баллончику.

Нападавших задержали, им инкриминируют хулиганство по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Все трое заключены под стражу на два месяца, передает «Интерфакс».

Одна из них пострадавших находится в больнице.

«В данный момент еще не определен вред, нанесенный здоровью девочек в результате нападения. Будут проведены необходимые экспертизы, а после этого можно будет говорить о том, будут ли инкриминированы нападавшим другие статьи УК РФ», — пояснили в прокуратуре региона.