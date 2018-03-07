Глава Кулинского района Дагестана ушел в отставку

Дагестан

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Глава администрации Кулинского района Республики Дагестан Саид Сулейманов покинул свой пост

Сулейманов заявил, что решил досрочно сложить полномочия в связи с состоянием здоровья, передает пресс-служба администрации Кулинского района.

Исполнять обязанности главы района будет Шамиль Рамазанов. 6 марта его представили аппарату администрации и активу района.

В мае 2017 года против Саида Сулейманова возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Кадровые перестановки

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