В Ставрополе женщина нашла на могиле пакет с патронами и гранатой

Ставропольский край

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В Ставрополе женщина нашла на кладбище боеприпасы

По предварительным данным, женщина обнаружила пакет во время уборки могилы и сообщила об этом в полицию. На место приехали взрывотехники. В пакете оказались граната РГД-5, унифицированный запал ручной гранаты и около 230 патронов, сообщает ТАСС.

Росгвардейцы обезвредили боеприпасы и передали их полицейским для экспертизы.

Оружие Ставрополь
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