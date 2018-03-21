В Ставрополе женщина нашла на могиле пакет с патронами и гранатой

В Ставрополе женщина нашла на кладбище боеприпасы

По предварительным данным, женщина обнаружила пакет во время уборки могилы и сообщила об этом в полицию. На место приехали взрывотехники. В пакете оказались граната РГД-5, унифицированный запал ручной гранаты и около 230 патронов, сообщает ТАСС.

Росгвардейцы обезвредили боеприпасы и передали их полицейским для экспертизы.