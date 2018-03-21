Сборная Туапсинского порта взяла Кубок Росморречфлота по мини-футболу
Футбольная команда «Порт» Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) завоевала первое место в ежегодном международном благотворительном мини-футбольном турнире «Кубок Росморречфлота»
Соревнования прошли в Москве с 17 по 18 марта. На спортивный праздник в Москву приехали команды портов, пароходств, терминалов. В этом году в турнире приняли участие 16 сборных. Отраслевой мини-футбольный турнир проводят каждый год при поддержке Росморречфлота, Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта и ФГУП «Росморпорт».
В прошлом году футболисты Туапсинского порта уступили в финале сборной Канала имени Москвы. В этом году команда победила во всех трех матчах в групповом раунде, что позволило выйти в плей-офф турнира. В двух матчах группового этапа победу одержали всухую. За три игры забили 19 голов. Команда ТМТП в плей-офф провела три игры, в которых одержала победу. В финале футболисты порта Туапсе обыграли сборную ФГБУ «АМП Каспийского моря» со счетом 1:0, сообщили в пресс-службе ТМТП.
По итогам турнира определили не только сильнейшие команды, но и лучших игроков, среди которых оказались и туапсинские портовики. Самым ценным игроком турнира стал начальник смены ППК Иван Андриадис, лучшим нападающим турнира — тальман Макар Макаров, самым эмоциональным тренером — докер-механизатор порта, капитан футбольной команды ТМТП Максим Саркисов.
«В игре отлично проявили себя все наши портовики. В 2017 году нам удалось привезти домой серебро. В этом году мы играли сильнее, команда стала сплоченнее, золотой кубок турнира является лучшим тому доказательством», — сказал Саркисов.
Торжественная церемония награждения победителей, призеров и номинантов турнира, а также самых активных болельщиков состоялась в заключительный день проведения турнира. Поздравлял команды известный российский футболист Валерий Кечинов.
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