Сборная Туапсинского порта взяла Кубок Росморречфлота по мини-футболу

Футбольная команда «Порт» Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) завоевала первое место в ежегодном международном благотворительном мини-футбольном турнире «Кубок Росморречфлота»

Соревнования прошли в Москве с 17 по 18 марта. На спортивный праздник в Москву приехали команды портов, пароходств, терминалов. В этом году в турнире приняли участие 16 сборных. Отраслевой мини-футбольный турнир проводят каждый год при поддержке Росморречфлота, Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта и ФГУП «Росморпорт».

В прошлом году футболисты Туапсинского порта уступили в финале сборной Канала имени Москвы. В этом году команда победила во всех трех матчах в групповом раунде, что позволило выйти в плей-офф турнира. В двух матчах группового этапа победу одержали всухую. За три игры забили 19 голов. Команда ТМТП в плей-офф провела три игры, в которых одержала победу. В финале футболисты порта Туапсе обыграли сборную ФГБУ «АМП Каспийского моря» со счетом 1:0, сообщили в пресс-службе ТМТП.