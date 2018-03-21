В Сочи в ДТП пострадал семилетний ребенок

В Сочи утром 21 марта произошла авария, где пострадала несовершеннолетняя пассажирка

ДТП случилось рядом с вокзалом «Олимпийских парк» в 8:30. По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в Kia, за рулем которого была 23-летняя девушка, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.

Пострадала семилетняя девочка, сидевшая в Kia. Полиция проводит проверку.