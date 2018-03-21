В Сочи в ДТП пострадал семилетний ребенок
В Сочи утром 21 марта произошла авария, где пострадала несовершеннолетняя пассажирка
ДТП случилось рядом с вокзалом «Олимпийских парк» в 8:30. По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в Kia, за рулем которого была 23-летняя девушка, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.
Пострадала семилетняя девочка, сидевшая в Kia. Полиция проводит проверку.
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