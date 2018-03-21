На Ставрополье толпа подростков избила сверстницу

Ставропольский край

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В Буденновске 21 марта произошла потасовка между несовершеннолетними

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что несколько девушек окружили сверстницу рядом с забором из металлопрофиля. Девушку сначала бьют руками, затем она падает. В стороне стоят еще несколько девушек и наблюдают.

По факту потасовки несовершеннолетних проводят проверку. По результатам примут соответствующее процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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