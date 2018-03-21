Две автодороги перекрыли в Ростовской области из-за непогоды

Ростовская область

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В Ростовской области 21 марта приостановлено движение транспорта на участках трасс М4 и А260

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области, приостановлено движение на трассе М4 на участке с 777‑го по 1026‑й км. На дорогах работают пять оперативных групп от ГУ МЧС России по области, 14 экипажей ГИБДД, применяется беспилотная авиация, развернуто 10 мобильных пунктов обогрева.

Кроме того, по данным  ФКУ «Упрдор "Азов"», на федеральной трассе А260 Волгоград — Каменск-Шахтинский (Волгоградская область) введено ограничение движения. С 20:55 20 марта проезд закрыт для общественного и грузового транспорта.

Ростовский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: днем 21 марта по территории Ростовской области ожидается гололед в сочетании с сильным юго-западным ветром 15-20 м/с, утром и днем местами по югу 23-28 м/с; по северной половине — сильный гололед.

МЧС советует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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