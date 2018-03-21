В Сочи мужчину заподозрили в мошенничестве на 6,3 млн рублей

В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

По версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он просил 6,3 млн рублей. При этом злоумышленник не был сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог выдать документы застройщику, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого во время передачи денег. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.