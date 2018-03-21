В Краснодаре две девушки пострадали в ДТП

В Краснодаре ночью 21 марта произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в районе дома № 411/1 на ул. Северной около полуночи, за рулем BMW была 18-летняя местная жительница. Она не выдержала боковой интервал, врезалась в бордюр и в дерево. С места аварии госпитализировали водителя и ее 17-летнюю пассажирку, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Девушка получила водительские права меньше месяца назад.