В Краснодаре две девушки пострадали в ДТП
В Краснодаре ночью 21 марта произошла авария, в которой пострадали два человека
ДТП случилось в районе дома № 411/1 на ул. Северной около полуночи, за рулем BMW была 18-летняя местная жительница. Она не выдержала боковой интервал, врезалась в бордюр и в дерево. С места аварии госпитализировали водителя и ее 17-летнюю пассажирку, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Девушка получила водительские права меньше месяца назад.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.