В Адыгее готовятся к встрече адыгского Нового года

В Адыгее 21 марта проводят ежегодный народный праздник встречи Нового года по адыгским традициям

Театрализованное представление пройдет в Майкопе на площади перед монументальным комплексом «Единение и Согласие», начнется оно в 18:00.

Гостям покажут обряд встречи Нового года. В полночь, оповещая о приходе весны, трижды били в лемех. Услышав этот призыв, с гор спускались почтенный Старец и девушка в белом. Они шли к людям, неся в руках зажженный факел. Жители верили в то, что зажженный от факела Старца огонь никогда не померкнет и сохранит тепло в очаге до прихода следующего Нового года.

«В ходе праздника всех участников и зрителей будут угощать национальной продукцией, вовлекать в народные игры и конкурсы. Среди них игра волчок, когда с помощью тряпичных веревок или кнутов нужно раскрутить волчок. Выигрывает тот игрок, у которого дольше всех будет крутиться волчок. Гостей ждут поздравления представителей национальных общин, а также выступления лучших творческих коллективов городов и районов республики», — сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

В этот раз организаторы впервые решили провести аукцион декоративных изделий, созданных в традиционном стиле лучшими мастерами республики. Его организует Ассоциация мастеров народных художественных промыслов.