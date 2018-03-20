На Кубани двое мужчин отравились выхлопными газами в «Ниве» при подготовке к гонкам
В Белореченском районе Краснодарского края двое мужчин погибли от отравления выхлопными газами
Инцидент произошел 16 марта в станице Рязанской.
По данным следствия, двое местных жителей 1985-го и 1987 годов рождения готовились к гонкам по бездорожью на автомобиле «Нива» и при форсировании водоема глубиной около метра застряли. Пытаясь выбраться, они начали газовать. Подоспевшие через несколько минут на выручку другие гонщики обнаружили их без сознания.
После разборки автомобиля выяснилось, что в выхлопную трубу попало большое количество воды, которое давлением отработанных газов выдавить не удалось. Под большим напором выхлопные газы попали в салон машины, спортсмены отравились ими.
Пострадавших госпитализировали, но врачи не смогли их спасти, пишут «Огни Кавказа» со ссылкой на следственные органы.
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