На Кубани двое мужчин отравились выхлопными газами в «Ниве» при подготовке к гонкам

В Белореченском районе Краснодарского края двое мужчин погибли от отравления выхлопными газами

Инцидент произошел 16 марта в станице Рязанской.

По данным следствия, двое местных жителей 1985-го и 1987 годов рождения готовились к гонкам по бездорожью на автомобиле «Нива» и при форсировании водоема глубиной около метра застряли. Пытаясь выбраться, они начали газовать. Подоспевшие через несколько минут на выручку другие гонщики обнаружили их без сознания.

После разборки автомобиля выяснилось, что в выхлопную трубу попало большое количество воды, которое давлением отработанных газов выдавить не удалось. Под большим напором выхлопные газы попали в салон машины, спортсмены отравились ими.

Пострадавших госпитализировали, но врачи не смогли их спасти, пишут «Огни Кавказа» со ссылкой на следственные органы.