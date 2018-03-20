В Краснодаре застройщика дома на Московской осудили на 5 лет за обман дольщиков

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении руководителя ОАО «Региональная инвестиционная компания» Алексея Кобзева, обманувшего клиентов

В суде установлено, что застройщик не выполнил обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Московской, 98.

«Не имея разрешения на строительство дома, в течение 2011-2012 годов застройщик привлекал денежные средства граждан путем заключения предварительных договоров купли-продажи, размещал в агентствах недвижимости информацию о продаже квартир. К строительству дома застройщик не приступил, от его действий пострадало 3 гражданина, общий ущерб составил более 2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил Кобзеву по совокупности преступлений 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.