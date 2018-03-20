В Туапсинском районе расстреляли машину местного депутата

Краснодарский край

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В селе Ольгинка Туапсинского района неизвестные расстреляли автомобиль

Как сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, в машине находился депутат районного совета. Мужчина получил огнестрельные ранения различной степени тяжести. Его госпитализировали. Погибших нет.

«По факту стрельбы возбудили уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — рассказала Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Следственный комитет Стрельба Туапсинский район
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