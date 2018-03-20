В Анталье назвали улицу в память об убитом российском после Карлове

В городе Демре турецкой провинции Анталья одну из улиц назвали в память о российском после Андрее Карлове, которого убили в 2016 году

По данным агентства Anadolu, решение о переименовании улицы, ведущей к церкви Святого Николая, принял городской совет Антальи.

«Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. Во время Недели памяти Карлова, которая пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, организуют выставку, концерт, а также экскурсии по церкви Святого Николая, античному городу Андриаке и музеям», — рассказал мэр Антальи Мендерес Тюрел.

Он уточнил, что 22 марта на этой улице состоится официальное открытие барельефа Андрея Карлова. Отмечается, что Демре является городом-побратимом Клинцов, откуда был родом российский посол, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в центре современного искусства в Анкаре. В Карлова выстрелил мужчина, который по предварительным данным является бывшим полицейским. Посол скончался от полученных ранений, а его убийца был нейтрализован во время спецоперации.

В МИД РФ заявили, что Москва квалифицирует произошедшее как теракт.