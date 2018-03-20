В России предложили увеличить максимальную скорость на дорогах до 110 км/ч

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев 20 марта заявил, что максимально разрешенную скорость автомобиля нужно увеличить с 90 до 110 км/ч

«Мы должны подготовить специалистов, которые подумали бы, как увеличить максимальную скорость на дорогах до 100-110 км/ч. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — сказал Москвичев.

Депутат призвал обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы водителям комфортнее чувствовать себя на дорогах.

«Если средний и малый бизнес хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то нужно упростить согласование этих процедур», — пояснил он.

Москвичев добавил, что Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше денег на проект «Безопасные и качественные дороги». Средства можно направить освещение дорог, оборудование пешеходных дорожек и переходов, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по транспорту и строительству.