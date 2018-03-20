Валерия Карпина рассматривают в ФК «Реал Сосьедад» на должность спортивного директора

Валерий Карпин, который работает тренером ФК «Ростов», может стать спортивным директором испанского «Реал Сосьедада»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин — один из трех кандидатов на должность спортивного директора испанского «Реал Сосьедада», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на eldodigital.com.

Карпин играл за испанский клуб пять сезонов. Он защищал цвета «Реал Сосьедада» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й.

18 марта был отправлен в отставку спортивный директор Лоренсо Хуаррос, теперь руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.

Помимо Карпина, на должность претендует бывший игрок «Реал Сосьедада» Иньиго Идиакес и спортивный директор «Эйбара» Фран Гарагарса.

«Ростов» Карпин возглавил этой зимой. К сегодняшнему дню тренер провел с клубом три матча чемпионата России, в которых набрал два очка. Команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла.