В Краснодаре в ДТП машина перевернулась на крышу

В Краснодаре ночью 19 марта на улице Российской на пересечении с Зиповской перевернулся автомобиль

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места аварии.

ДТП произошло около 22:00. На улице Российской, 134 столкнулись две машины, после чего одна из них перевернулась на крышу, а у второго автомобиля, отечественной легковушки, помялась задняя левая дверь.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева рассказала порталу Юга.ру, что сообщений об этом происшествии не поступало.