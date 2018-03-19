В Краснодаре в ДТП машина перевернулась на крышу
В Краснодаре ночью 19 марта на улице Российской на пересечении с Зиповской перевернулся автомобиль
Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места аварии.
ДТП произошло около 22:00. На улице Российской, 134 столкнулись две машины, после чего одна из них перевернулась на крышу, а у второго автомобиля, отечественной легковушки, помялась задняя левая дверь.
По словам очевидцев, пострадавших нет.
Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева рассказала порталу Юга.ру, что сообщений об этом происшествии не поступало.
Около получаса назад (21:30) "Перевёртыш" на Российской и Зиповской. - Со слов очевидцев, перевернутый автомобиль столкнулся с «Вазом» - Серьезных травм никто не получил! • Видео от подписчика. #Дтп #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк
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