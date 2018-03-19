Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев

Документ опубликован на портале правовой информации. Сборы будут проходить в вооруженных силах, органах госохраны и ФСБ.

Отмечается, что сроки военных сборов будут согласованы с органами исполнительной власти субъектов, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определит Минобороны.

Как уточнил источник в Минобороны агентству РИА Новости, оповещение о призыве на военные сборы осуществляется заранее. Повестки должны быть вручены адресатам минимум за десять дней до начала сборов. Решение о призыве конкретного гражданина РФ из запаса оформляется приказом соответствующего военкома. За время отсутствия человека на рабочем месте полагается компенсация.

Аналогичные указы глава государства подписывает каждый год. В 2017 году указ о призыве россиян на военные сборы был подписан 20 апреля, в 2016 году — 11 июня. Максимальный срок проведения военных сборов также составлял два месяца.