В Ростове маршрутка врезалась в здание, есть пострадавшие

19 марта в Ростове маршрутка врезалась в трансформаторную будку, пострадали четыре пассажира

«Сегодня около 11:30 в Первомайском районе города Ростова-на-Дону в районе дома № 8 по улице Мира водитель 1969 года рождения, управляя маршруткой Hyundai County, по предварительным данным, объезжая затор на проспекте Шолохова, не справился с управлением и врезался в здание электроподстанции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. По факту ДТП проводится проверка.