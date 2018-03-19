На ЧМ-2018 у команд будет по четыре замены

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела четвертую замену в дополнительное время на матчах стадии плей-офф чемпионата мира 2018 года

Такое решение было принято на заседании совета ФИФА в Боготе, передает RT.

Возможность делать четыре замены в поединках с дополнительным временем ввели в 2016 году. На клубном уровне нововведение практиковали в Кубках Англии и Германии, на уровне сборных — на олимпийском футбольном турнире в Бразилии, ЧМ среди девушек до 20 лет и на Кубке конфедераций 2017 года.

В официальном матче на уровне сборных четвертую замену впервые использовали на 116-й минуте матча Португалия — Чили в 1/2 финала Кубка конфедераций.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.