На 17:00 на выборах в России проголосовало более 51% избирателей

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах президента к 17:00 составила 51,9%, в 2008 она была равна 50%

Явка на выборах президента в целом по России на 17:00 составила 51,9%. В 2008 на 17:00 свой голос отдали 50% избирателей.

К 15:00 на выборах президента в Краснодарском крае проголосовали 50%. На выборах главы государства в 2012 году к 15 часам были зафиксированы голоса 47,5% от всех избирателей края. При этом на выборах в 2008 году, когда в президенты выдвигался Дмитрий Медведев, уже к 14 часам явка составила около 60%.

По состоянию на 15:00 в Ростовской области явка избирателей составляет 45,10%. Эта цифра больше, чем на прошлых выборах. 4 марта 2012 года к 15:00 проголосовали 41,15% избирателей.

Движение «Голос» опубликовало второй экспресс-обзор общественного наблюдения за днем голосования. На 15:00 мск на «Карту нарушений» поступило более 800 сообщений о возможных нарушениях.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» создано на базе одноименной ассоциации, которая в 2013 году была принудительно включена Минюстом в список иностранных агентов.