В Грозном наблюдатели сообщили, что неизвестные угрожают физической расправой члену избирательной комиссии

Чечня

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В Чечне члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Ксении Собчак Игорю Ефремову угрожают расправой за фиксацию нарушений

Наблюдающий за участком №391 Дмитрий Клепиков сообщил изданию «ОВД-Инфо», что Ефремов обратил внимание на массовый приход на УИК сотрудников находящейся рядом больницы. При этом заявляется, что персонал медучреждения пришел с отрывными талонами и не обнаружил себя в списках. Члены комиссии решили занести их в дополнительный список, а Ефремов этому воспротивился — после чего ему и пригрозили физрасправой некие неустановленные лица.

18 марта в России проходят выборы президента России. В этот же день в 37 году нашей эры началось правление римского императора Калигулы.

Выборы

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