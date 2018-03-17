В Адыгее в майкопском детсаду сняли карантин после вспышки дизентерии

В Майкопе 19 марта возобновит работу детский сад № 22, находившийся на карантине в связи с массовым заболеванием детей острой кишечной инфекцией

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергея Завгороднего, все 12 групп детского сада примут детей в полном составе.

«На сегодняшний день нарушения в детском саду устранены, проведена заключительная дезинфекция. Все воспитанники и обслуживающий персонал прошли необходимое медицинское обследование», — отметил Сергей Завгородний.

По данным городского комитета по образованию, 19 марта принимать детей в детсад будут только по справкам о соответствующем обследовании и под контролем двух медицинских работников.

Как сообщали Юга.ру, с конца февраля в республиканскую инфекционную больницу стали поступать воспитанники и сотрудники детского сада №22 с признаками острой кишечной инфекции. В результате расследования в образовательном учреждении были уволены три сотрудника пищевого блока. В настоящее время ситуация с распространением кишечной инфекции полностью стабилизирована.