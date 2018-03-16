На Ставрополье двух мужчин посадили за избиение инспекторов полицейским жезлом

Курский районный суд Ставропольского края 15 марта вынес приговор двум местным жителям, которые избили двоих полицейских

Суд установил, что двое пьяных мужчин были недовольны тем, что на дороге находятся инспекторы ДПС. Мужчины избили правоохранителей, нанося удары сначала руками, затем полицейским жезлом, который отобрали у потерпевших. Инспекторы получили сотрясения головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины на носу, губах, руках, кровоподтеки на лице и ушных раковинах.

Суд признал мужчин виновными. Один из них осужден на два года, другой — на полтора года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Курского районного суда.