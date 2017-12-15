Россия и Египет договорились о возобновлении полетов

Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Полеты между Москвой и Каиром начнутся в феврале

«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — заявил глава Минтранса Максим Соколов.

Документ заключен между Минтрансом РФ и министерством гражданской авиации Египта. Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней, передает «Интерфакс» .

Он добавил, что сторонам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения, и сейчас эта работа оперативно проводится.

Открытие чартерного авиасообщения между странами министр назвал «задачей следующего года».

Проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации правительство РФ подготовило еще в феврале. Согласно документу, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в Россию, будут «специалисты российского юридического лица», уполномоченные Росавиацией.

Как сообщали ЮГА.ру, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после падения российского самолета над Синаем.



Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-аш-Шейхм — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту рейса 9268 находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Возобновить полеты планировалось в 2016 году, но позже от этой идеи отказались.