Два жителя Ставрополья торговали тротилом и ракетным топливом

Курский районный суд Ставропольского края вынес приговор двум мужчинам, которые торговали боеприпасами

Установлено, что два жителя Курского района наладили канал сбыта боевой взрывчатки и других опасных химикатов.

В апреле 2017 года в домах подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли партии тротила, твердого ракетного топлива, баллистического и дымного пороха, окфола, осколочных боеприпасов для гранатометов и около 4 кг пластида. Позже специалисты уничтожили на полигоне изъятые взрывчатые вещества и боеприпасы, передает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю.

Курский районный суд 15 марта приговорил злоумышленников к трем и трем с половиной годам колонии общего режима. Торговцы боеприпасами также заплатят штраф по 100 тыс. рублей.