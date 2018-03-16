В МВД назвали ущерб от коррупционных преступлений за 2017 год

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Руководитель антикоррупционного главка МВД России Андрей Курносенко назвал сумму ущерба от экономических и коррупционных преступлений

По словам Курносенко, сумма превышает 177 млрд рублей.

«В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности… Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть», — цитирует руководителя RT.

В бюджетной сфере сумма ущерба от коррупционных преступлений достигла 17,7 млрд рублей.

Коррупция
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