Васильев пообещал дагестанским застройщикам-нарушителям «амнистию» при условии их исправления

Врио главы Дагестана Владимир Васильев встретился с представителями строительных компаний республики и обсудил с ними проблемы отрасли

Руководитель региона дал жесткую оценку результатам работы застройщиков, но при этом обещал второй шанс с условием, что они начнут «работу над ошибками» и вернутся в правовое поле, пишут «Махачкалинские известия».

«Мы будем создавать достойные условия для жителей Дагестана и Махачкалы. И вы будете в этом принимать участие. Вы будете гордиться, что этот дом построили вы. Ваши дети будут гордиться… А сейчас посмотрите, что из себя представляет Махачкала? Кто готов сказать: "Я доволен этим"? Кто? Поднимите руку. Проедьтесь, посмотрите по городу, поговорите с гостями. В какое состояние вы превратили город, уважаемые? — обратился к присутствующим Васильев. — Надо поправлять. Никто за нас это не сделает».

Застройщики выразили готовность подключиться к решению проблемы и исправлять ситуацию.

«Вот я от вас этого и добиваюсь, потому что я за это отвечу. Это не обычный стиль работы. Вы отдаете себе в этом отчет? Это своего рода амнистия для тех, кто начнет сейчас работать в правовом поле», — сказал Васильев.

«И еще. Мы берем на себя обязательства перед всеми присутствующими здесь, что вопросы коррупции в отношении вас, вымогательства или какие-то иные злоупотребления не будут безнаказанны», — добавил врио главы Дагестана.

В рамках мероприятия Васильев сообщил, что в республике будет создана специальная комиссия для решения проблем в строительстве.

«Если мы будем услышаны (застройщиками ), мы будем создавать специальную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и вводом в эксплуатацию построенных без разрешений многоквартирных домов», — цитирует его «Интерфакс».

В комиссию будут входить представители властей, самих застройщиков, а также владельцев квартир в этих домах, «чтобы этот вопрос был предельно прозрачен».