На Ставрополье при падении из окна погибла полуторагодовалая девочка
В Кисловодске 14 марта обнаружили тело ребенка с повреждениями, характерными при падении с высоты
Тело полуторагодовалой девочки нашли возле многоэтажного дома. Установлено, что родители девочки жили в квартире в этом доме на пятом этаже.
По предварительной версии, ребенок выпал из окна. Следователи проводят проверку, опрашивают соседей и родственников. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.
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