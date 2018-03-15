На Ставрополье при падении из окна погибла полуторагодовалая девочка

В Кисловодске 14 марта обнаружили тело ребенка с повреждениями, характерными при падении с высоты

Тело полуторагодовалой девочки нашли возле многоэтажного дома. Установлено, что родители девочки жили в квартире в этом доме на пятом этаже.

По предварительной версии, ребенок выпал из окна. Следователи проводят проверку, опрашивают соседей и родственников. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.