Пять дилерских центров Lexus КЛЮЧАВТО удостоены награды «За наивысший уровень гостеприимства»

Дилерские центры крупнейшего на юге страны автохолдинга КЛЮЧАВТО наградили премией «За наивысший уровень гостеприимства» в рамках проекта «Lexus гостеприимство»

Федеральная премия была учреждена, чтобы отметить стремление дилеров бренда соответствовать высоким стандартам и обеспечивать исключительный уровень гостеприимства, добиваясь успешных результатов при ведении бизнеса.

Пять предприятий КЛЮЧАВТО попали в десятку российских дилеров, которые были удостоены премии за хорошую работу и верность принципу высокого уровня обслуживания клиентов — именно эти факторы являются ключевыми для бренда Lexus с момента его основания и поддерживаются философией производителя.

Награду получили следующие дилерские центры компании КЛЮЧАВТО: «Лексус-Краснодар», «Лексус-Сочи», «Лексус-Новороссийск», «Лексус-Ростов-на-Дону», «Лексус-Минеральные Воды».

«Дилеры-победители личным примером показывают, как принцип гостеприимства Омотенаши — японской философии гостеприимства — может с успехом применяться на самых различных рынках. В рамках автомобильной сферы это прежде всего предвосхищение и исполнение желаний клиентов. Два фактора являются ключевыми во всех областях деятельности бренда Lexus. Философия гостеприимства Омотенаши основана на приветливом и внимательном отношении к клиенту как к самому дорогому гостю в доме. В данном случае — в дилерском предприятии, которое отвечает всем требованиям и высоким стандартам», — отметила руководитель пресс-службы КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.