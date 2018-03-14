Вахтовые работники краснодарского филиала «Газпром бурение» досрочно проголосовали на выборах президента

На территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии сотрудники филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» приняли участие в досрочных выборах

На объект «Газпром бурение» прибыла избирательная комиссия по Ленскому району № 232. За 12 часов сотрудники избиркома посетили базу ЧНГКМ, 8 кустовых площадок и карьер. Участие в досрочных выборах приняли 761 человек.

«По предварительному отчету председателей комиссии, голосование прошло без нарушений и на высоком организационном уровне — были соблюдены все принципы проведения выборов в РФ. Заполненные избирателями бюллетени будут храниться в опломбированных переносных урнах до официального окончания выборов. Откроют их 18 марта, во время общего подсчета голосов», — сообщили в «Газпром бурение».

Для того, чтобы сотрудники предприятия смогли принять участие в выборах, была организована поздняя перевахтовка — смена вахт на ЧНГКМ состоится 19 марта.

«Право выбора — основополагающее для граждан в любом демократическом государстве. Поэтому предоставить всем нашим сотрудникам возможность принять участие в избирательном процессе было важнейшей задачей филиала, как социально-ответственного работодателя. Особенно это касалось буровиков, которые заняты на производстве в отдаленных местах России. Сейчас уже можно сказать, что досрочное голосование на объектах ЧНГКМ прошло успешно — без нарушений и с высокой явкой избирателей. Отрадно, что работники приняли в процессе самое активное участие, осознавая его значимость. Ведь посредством выборов определяется ориентир на будущее, направление, в котором будет двигаться наша страна и наша компании ближайшие шесть лет», — сказал директор филиала «Краснодар бурение» Николай Костенко.