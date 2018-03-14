В Чечне в ДТП на встречке пострадали три человека

Чечня

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В Шалинском районе Чечни произошла авария, в результате которой пострадали три человека

ДТП произошло при въезде в село Чири-Юрт. По предварительным данным, 30-летний водитель Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с таки же автомобилем под управлением 45-летнего мужчины. В автомобиле был пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Чечне.

Пострадали оба водителя и пассажир, их госпитализировали. Проводится проверка.

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