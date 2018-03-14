Украина решила бойкотировать все спортивные соревнования в России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Брынзак заявил, что решение не ехать в Россию, где с 22 по 25 марта будет проходить этап Кубка мира, было принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов.

«Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем», — прокомментировал глава федерации в интервью «Советскому спорту».

Владимир Брынзак добавил, что решение о бойкоте соревнований в России было принято совместно на встрече с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым. Он сообщил, что при принятии решения руководство не советовалось со спортсменами.

«Они переезжают из Контиолахти в Осло, я их не слышал и не видел. Пока не было у нас контакта», — пояснил глава федерации.

По словам Брынзака, для отмены бойкота необходимо, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться, передает «Спорт-Экспресс».

На сайте Министерства молодежи и спорта Украины появилось обращение Игоря Жданова с призывом ко всем международным федерациям не назначать соревнования на территории России.

«Речь идет о стране-агрессоре, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила», — сказал Жданов.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля Федерация футбола Украины (ФФУ) подтвердила, что не будет проводить аккредитацию журналистов на чемпионат мира в России. Кроме того, ФФУ отказалась от квоты на приобретение билетов на матчи мундиаля.