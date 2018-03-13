В Адыгее на 6 лет колонии осужден риелтор за махинации с жильем для детей-сирот

Майкопский городской суд завершил рассмотрение дела в отношении 44-летнего руководителя агентства недвижимости «Фаворит»

Фигуранта признали виновным в серии преступлений в отношении детей-сирот при оформлении им жилья. Ущерб составил более 5 млн рублей. Ранее суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом. От действий риелтора пострадали десять граждан, восемь из которых — дети-сироты.

Последним решением суда вынесен приговор по еще одному эпизоду. Установлено, что в 2012 году обвиняемый ввел сироту в заблуждение и убедил подписать безденежный договор купли-продажи дома, приобретенного на средства государственной поддержки детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей.

«Таким образом, право собственности на домовладение потерпевшего безвозмездно перешло третьему лицу, а злоумышленник незаконно получил более 1,5 млн рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По словам собеседника, суд назначил подсудимому окончательное наказание (с учетом неотбытой части наказания за аналогичные преступления) в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 120 тыс. рублей и с ограничением свободы на 6 месяцев. С него также взыскан причиненный преступлением ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.