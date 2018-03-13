Жителю Адыгеи грозит пять лет колонии за поджог имущества поселковой администрации

Жителя Кошехабльского района Адыгеи обвинили в поджоге в здании администрации Дондуковского сельского поселения

«Преступление он совершил из хулиганских побуждений. Ночью 18 сентября 2017 года обвиняемый проник в здание администрации муниципального образования через незапертое окно и поджег имущество», — отметили в прокуратуре Адыгеи.

Ущерб превысил 1,5 млн рублей. По словам собеседника, прокуратура Гиагинского района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и направила в районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.