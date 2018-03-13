Российские авиакомпании получили штрафы на 209 млн долларов за полеты в Крым

Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым на 209 млн долларов

Штрафы получили более 40 компаний, в том числе «Аэрофлот», «Нордавиа», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство УНИАН.

УНИАН уточняет, что штрафы наложены на компании за то, что те «нарушили воздушное пространство Украины, в частности летая в аннексированный Крым». За каждое нарушение предусмотрен штраф порядка 5 тыс. долларов. Для взыскания штрафов Госавиаслужба обращается в украинские суды, что в дальнейшем должно позволить обращаться в международные.