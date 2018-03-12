Привести кадастровую стоимость жилья к рыночной поможет искусственный интеллект

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что искусственный интеллект может помочь сделать так, чтобы кадастровая стоимость жилья не превышала рыночную

На итоговой коллегии Росреестра обсуждалось поручение президента Владимира Путина, которое он дал в ходе послания Федеральному Собранию — в первом полугодии 2018 года принять решение об изменении схемы расчета налога на недвижимость физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, чтобы она не превышала рыночную.

«Действительно, мы, когда писали все законодательство, не понимали, что на рынке недвижимости могут быть разные ситуации, когда рыночная цена может быть ниже кадастровой и кадастровая должна быть подчинена рыночной», — отметил Шувалов.

«Здесь, конечно, нужно полагаться на специалистов министерства экономического развития и сотрудников министерства финансов — это совместная работа. Нам нужно очень быстро научиться, возможно, при помощи, в том числе искусственного интеллекта делать так, чтобы никогда налогоплательщик не обязан был уплатить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Также сегодня министр финансов Антон Силуанов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ заявил, что методику определения кадастровой стоимости недвижимости для расчета налога необходимо менять в ближайшее время.

«Мы должны иметь полный реестр имущества, которое есть у наших граждан. Необходимо менять методику определения кадастровой стоимости»,— сказал министр.

Сейчас кадастровую оценку производят независимые оценщики, затем цифры утверждают региональные власти. Росреестр включает кадастровую стоимость, поступившую от региональных властей, в реестр.