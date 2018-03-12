«Сад-Гигант» заключил соглашение о партнерстве с X5 Retail Group

Соглашение о стратегическом партнерстве кубанского производителя и федерального ретейлера подписано 12 марта

12 марта, в день проведения Всероссийского форума сельхозпроизводителей X5 Retail Group подписала соглашение о стратегическом партнерстве с группой компаний «Сад-Гигант», одним из крупнейших российских производителей яблок. Соглашение предусматривает долгосрочное планирование поставок фруктов и переработанной сельхозпродукции, а также селекцию новых сортов.

Первым договором в рамках нового партнерства стал крупнейший в истории Х5 сезонный контракт на поставку сельхозпродукции, согласно которому в 2018 году будет произведена отгрузка свыше 25 тыс. тонн яблок. Это позволит обеспечить порядка 10% годового оборота яблок в натуральном выражении во всех торговых сетях компании — «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Карусели».